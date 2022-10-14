Известные русские писатели посетили Ижевск с лекцией о современной литературе

Фото: Дана Солнцева

13 октября в рамках молодежного форума «Умный маршрут» столицу Удмуртии посетили известные российские писатели современной литературы. Антонина Крейн, Елена Усачева, Наталья Андреева и Дмитрий Воденников поделились своими знаниями, опытом и вдохновили людей в аудитории историей своего успеха.

Мероприятие организовало российское общество «Знание» совместно с издательской группой «Эксмо-АСТ».

Для многих людей литература продолжает оставаться краеугольным камнем в строительстве собственной личности – такого мнения придерживается руководитель партнерских программ издательства Ольга Порохова. Даже если бумажная книга не выдерживает конкуренции гаджетов, люди все равно продолжают читать. В любимых персонажах люди находят ответы на вопросы о самих себе и, окружающем их, мире.

Поэтому издательство стремится поднять интерес к книгам среди общественности. Для этого они рассказывают людям о новых писателях.

Одной из них является Антонина Крейн. Автор фэнтези «Шолох» прошла трудный и тернистый путь от электронных площадок к бумажным изданиям. Женщина подарила своим поклонникам уже три опубликованных романа.

«Книги – это индивидуальность. Автор должен сам продвигать свой контент, общаться с аудиторией, быть уверенным в том, что он делает», – подчеркнула Антонина.

Самым большим камнем преткновения стали проблемы начала творческого пути, с которым сталкивался абсолютно каждый писатель. Как найти своего читателя и издательство? Ключом к успеху писатели назвали участие в литературных конкурсах и отправление рукописей в местные журналы.

Фото: Дана Солнцева

Среди посетителей форума было немало читающих, которые задавались вопросом: «Как приучить своих близких к литературе?».

«Оставьте их в покое. В конце концов, человек любит вас. Вы же тоже не все его любимые игры или фильмы смотрели», – дал совет поэт, прозаик и автор 15 книг Дмитрий Воденников.

Писатели рассказали аудитории о том, какой путь проходит каждая книга до того, как окажется в руках читателей. А также дали советы начинающим писателям.

Форум в Ижевске стал 4 пунктом в пути «Умного маршрута» по городам Приволжского федерального округа. Лекторы «Эксмо-АСТ» впервые стали участниками этого просветительского проекта. До этого они побывали в Оренбурге, Самаре и Казани.

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