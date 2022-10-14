На открытой студии радио «Комсомольская правда – Ижевск» участники 20-го Промышленного форума рассказали о технологических новинках

Фото: Мария Бакланова

С 12 по 14 октября в Ижевске состоялся XX юбилейный Промышленный форум, на котором свою продукцию и новинки представили 48 предприятий из 13 регионов России, а также производители из Беларуси и Тайваня. Всероссийские выставки «Машиностроение. Металлургия. Металлообработка», «Нефть. Газ. Химия», «Энергетика. Энергосбережение», а также «Комплексная безопасность» расположились в мобильном павильоне возле торгового центра «Мой Порт». В первый день работы форума с места событий при технической поддержке «Ростелекома» вещала открытая студия радио «Комсомольская правда – Ижевск». Провайдер развернул зону Wi-Fi для гостей и участников форума и обеспечил студию проводным интернетом.

В гостях у открытой студии побывал министр промышленности и торговли Удмуртии Виктор Лашкарев, он рассказал о своих впечатлениях о выставке и представленных на ней производителей из нашего региона. Вместе с министром и участниками, представителями бизнеса, поговорили об успехах в импортозамещении и обсудили деловую программу. Порробности можно узнать из нашего подкаста.

Фото: Мария Бакланова

В самой экспозиции посетители смогли увидеть станки, электродвигатели и высокопроизводительный инструмент; современные средства безопасности, зарядные станции для электромобилей и многое другое. Также был представлены передовые решения в обработке металлов и отечественные технические масла.

В ходе форума специалисты не только получили актуальную информацию о последних тенденциях рынка, но и пообщались с производителями и поставщиками, обменялись опытом и нашли новых деловых партнеров.

Организаторы: Правительство Удмуртской Республики, Главное управление МЧС России по Удмуртской Республике, Союз «Торгово-промышленная палата Удмуртской Республики», Администрация города Ижевска, Выставочный центр «УДМУРТИЯ». Генеральный партнер форума: АО «УК «Удмуртский машиностроительный кластер». Партнер деловой программы: Центр повышения производительности ВАВТ Минэкономразвития Российской Федерации.

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