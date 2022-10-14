В машине у мужчины из Удмуртии обнаружили коноплю

Фото: сайт МВД по Удмуртии

Полиция задержала 30-летнего неработающего жителя одной из небольших деревень недалеко от Можги. Об этом сообщает МВД по Удмуртии.

В ходе осмотра полицейские обнаружили на заднем сидении автомобиля мужчины 162 грамма конопли. Задержанный сказал, что запрещенное растение он собрал у леса недалеко от родной деревни.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотических средств, а также растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей в крупном размере». Мужчине грозит до 10 лет колонии.

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