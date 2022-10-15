Дожди пройдут ночью и днем в Ижевске 15 октября

Прохладная дождливая погода ждет жителей Удмуртии 15 октября Фото: Михаил ФРОЛОВ

Доброе утро, Ижевск! На календаре долгожданная суббота, 15 октября. По данным гидрометцентра Удмуртии, днем ожидается +5...+10 градусов тепла, ночью столбик термометра упадет до +3...+8 градусов.

Ночью и днем местами пройдут небольшие дожди. «Комсомолка» собрала список мест, где можно интересно переждать такую погоду.

Ветер западный, 4-9 м/с. Ночью и утром ожидается туман.

Подробно о погоде на выходные 15-16 октября мы рассказали здесь.

Желаем вам прекрасного дня!

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