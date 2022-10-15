87-летний мужчина с коронавирусом скончался в Ижевске

Статистика ковида на утро 15 октября в Удмуртии Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

446 новых случаев заболевания коронавирусом выявили в Удмуртии за последние сутки. Как сообщает пресс-служба Минздрава республики, среди заболевших 61 ребенок до 14 лет, 133 гражданина старше 65 лет.

За прошедшие сутки госпитализировано 40 человек.

«С учетом особенностей течения заболевания при распространяющемся варианте вируса, в том числе значительной доли легкого течения, для оценки эпидемиологической ситуации число госпитализаций является наиболее важным показателем», – отмечают в Минздраве.

4497 человек находятся в поликлиниках под наблюдением (легкое течение заболевания). 200 пациентов ковид-стационаров находится в состоянии средней тяжести, 23 – в тяжелом, из них девять на ИВЛ.

Один летальный случай, мужчине было 87 лет.

В общей сложности, на 15 октября в Удмуртии зарегистрировано 218 607 лабораторно подтвержденных случаев заболевания ковидом. 204 409 человек выздоровели. 4097 летальных случаев, из них 3897 – с подтвержденным диагнозом.

Перейдем к статистике вакцинации:

- 705 136 человек всего вакцинировали;

- из общего числа вакцинированных 564 461 получил второй компонент;

- 247 746 человек прошли ревакцинацию.

Телефон консультационного центра по вопросам профилактики, диагностики и лечения коронавирусной инфекции: 8-800-100-24-47.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Жители Ижевска задаются вопросом: «Почему в платежках нет начислений за отопление?»

Инфраструктура определяет выбор: покупатели новостроек не хотят жить «в чистом поле»

Алкоголь после коронавируса: что советуют врачи Ижевска