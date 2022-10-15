74 брака с мобилизованными мужчинами заключили в Удмуртии на 14 октября

74 брака с мобилизованными зарегистрировали в Удмуртии. Фото: vk.com/udmurtiarocks

74 брака зарегистрировали в Удмуртии с мужчинами, которые попали под частичную мобилизацию. Об этом сообщила председатель Комитета ЗАГС при правительстве региона Людмила Попова на своей странице «ВКонтакте».

«В связи с частичной мобилизацией повестка является основанием для сокращения установленного законом месячного срока для государственной регистрации заключения брака. Поздравляю молодоженов с созданием семьи, желаю здоровья, удачи, любви и поддержки друг друга в трудные времена, женихам -здоровыми и живыми вернуться на родину! Пусть вас охраняют небеса!», – уточнила и поздравила новобрачных Людмила Попова.

Ранее из Ижевска отправилась еще одна группа мобилизованных и добровольцев. Мы показали, как их провожали родные и близкие в нашем фоторепортаже.

Председатель гордумы Можги отправляется в зону проведения СВО добровольцем. Подробнее о его заявлении читайте здесь.

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