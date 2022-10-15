Гороскоп на 16 октября: Овнам нужно оставить вредные привычки, Близнецам – не обманывать своих любимых

Традиционный астропрогноз для всех знаков зодиака Фото: Михаил ФРОЛОВ

Астролог из Ижевска дала прогноз для всех знаков зодиака на воскресенье.

ОВЕН

Оставьте вредные привычки в прошлом. Именно сейчас у вас есть много сил, чтобы начать жизнь с чистого листа. С понедельника старайтесь ложиться не поздно, не злоупотребляйте с алкоголем, сигаретами и перееданием. И скоро выв ощутите, как ваше здоровье вдохнет полной грудью и отблагодарит вас.

ТЕЛЕЦ

Ваше воскресенье будет неспешным и даже немного ленивым. Перестаньте думать о делах, которые встретят вас завтра. Расслабьтесь, поваляйтесь лишний час в постели, отмените все встречи. Звезды уверены, что этот спокойный день даст вам энергию на всю неделю.

БЛИЗНЕЦЫ

Вы должны отпустить сковывающие вас мысли. Вселенная знает, что вы способны на многое, но сами ставите себе рамки. Однако, не перегибайте с самоуверенностью – в один момент вы можете решить, что ваши любимые вам полностью подвластны и поверят в любую ложь. Но это не так.

РАК

Вы тоскуете без близкого человека. Возможно, он вынужденно уехал, или из-за ссоры вы давно не виделись. Сделайте первый шаг: позвоните ему или напишите трогательное смс-сообщение. Звезды видят, что он тоже сильно скучает по вам.

ЛЕВ

Звезды вас хвалят. Вы усердно трудились всю неделю, помогали друзьям и коллегам. При этом делали это искренне и с улыбкой. В это воскресенье ждите подарки судьбы. Рискните, удача на вашей стороне. Близкие поддержат вас.

ДЕВЫ

Освежите свой интерьер: сделайте небольшую перестановку, избавьтесь от лишних вещей. Чтобы в жизнь пришло что-то новое, необходимо заранее освободить для него место. Звезды уверены, что такие изменения улучшат ваше самочувствие. Не исключено, что вы найдете деньги, которые дано отложили на черный день.

ВЕСЫ

Не переживайте, если в последнее время вы испытываете проблемы с деньгами. Это временные трудности, которые совсем скоро пройдут. Звезды испытывают вас, и вы с достоинством прошли через все невзгоды. Вознаграждение близко.

СКОРПИОН

Время – ваша главная ценность. Подумайте, на что вы его тратите? Кажется, вы успевали бы больше, если бы чаще отказывались брать на себя дополнительную работу. Звезды советуют поставить себя на первое место.

СТРЕЛЕЦ

Следующая неделя будет непростой. Многое изменится, вы не сразу привыкните к этому, но поверьте – все стремится к лучшему. Уже через год вы с улыбкой вспомните о нынешних невзгодах и будете благодарны себе, что смогли пройти через эти испытания.

КОЗЕРОГ

Сегодня вам нужно вспомнить об обещаниях, которые вы давали. И не кому-то другому, а самому себе. Если вы не начнете выполнять их сегодня, то не возьметесь еще в ближайший месяц. А вам нужно поменять что-то в жизни.

ВОДОЛЕЙ

Вас ждут финансовые поступления. Будет ли это неожиданный выигрыш или подарок от давнего друга, звезды не говорят. С благодарностью примите деньги, ведь это сама Вселенная спешит поддержать вас в трудное время.

РЫБЫ

Спокойный день в кругу семьи. Прислушайтесь к их словам, узнайте, что их беспокоит, подумайте, чем им можно помочь. Вскоре и вам может понадобиться надежная поддержка.

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