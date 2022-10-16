Не более 8 градусов тепла и переменная облачность ожидаются в Ижевске 16 октября

Какая погода будет в Ижевске в воскресенье Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» расскажет, каким будет прогноз на воскресенье.

Как сообщает гидрометцентр Удмуртии, 16 октября в Ижевске ожидается переменная облачность.

Температура воздуха днем составит около +6..+8 °С. Преимущественно без осадков. Скорость северо-западного ветра достигнет 4-9 м/с.

К вечеру столбик термометра опустится до +5 °С, по-прежнему обойдется без дождя. Ветер изменит направление на западное, его скорость снизится до 3 м/с.

Желаем вам отличного дня!

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