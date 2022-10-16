Две пожилые женщины скончалась из-за коронавируса в Удмуртии за прошлые сутки

Ковид-статистика в Удмуртии на утро воскресенья, 16 октября Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На утро воскресенья, 16 октября, в Удмуртии зарегистрировали 460 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В том числе заразились 49 детей младше 14 лет и 105 пожилых гражданин старше 65 лет. Об этом сообщает республиканский Минздрав на официальной странице «ВКонтакте».

В ковид-центры за минувшие сутки госпитализированы 25 жителей региона. 1 534 человека выздоровели.

К сожалению, скончались две женщины, им было 58 и 89 лет.

В общей сложности по состоянию на утро 16 октября в Удмуртии зарегистрировано 219 067 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Из этого числа 205 943 человека выздоровели и 4 099 человек скончались (у 3 899 умерших диагноз был лабораторно подтвержден).

Сейчас у 4 497 человек заболевание протекает в легкой форме, 176 заболевших находится в состоянии средней степени тяжести и 25 – в тяжелом состоянии. Семеро пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

Прививку против коронавирусной инфекции сделали уже 705 136 жителей региона, 564 461 человек получил второй компонент вакцины. 247 746 жителей прошли ревакцинацию.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Не более 8 градусов тепла и переменная облачность ожидаются в Ижевске 16 октября

Гороскоп на неделю с 17 по 23 октября: Козерогов будет ждать интим, а Рыбам пора решить проблемы в семье

15 октября в Удмуртии простились с погибшим в ходе спецоперации рядовым Алексеем Сергеевым

Мобилизованные из Удмуртии получат от республики по 50 тыс. рублей