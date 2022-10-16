Хирург ГКБ № 9 из Ижевска отправился в зону проведения СВО добровольцем

Хирург ижевской городской больницы № 9 Игорь Лучихин. Фото: пресс-служба Минздрава Удмуртии

Еще один врач-доброволец отправился из Ижевска в зону проведения специальной военной операции на Украине. Им стал хирург стационара ГКБ № 9 Игорь Лучихин. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

Как рассказал сам врач, решение отправиться служить в рядах мобилизованных он принял, так как ранее служил в армии и всегда хотел стать военным хирургом.

Коллектив больницы гордится своим коллегой и очень ждет его возвращения домой. Как рассказал главный врач клиники Роман Конев, временное отсутствие одного из специалистов не отразится на пациентах.

«Хирургическая служба в городской клинической больнице №9 полностью укомплектована и работает без перебоев. Игорь Анатольевич сам активно принимал участие в обучении ординаторов. Все наши специалисты хорошо подготовлены и оказывают плановую и экстренную хирургическую помощь больным в стационаре», – говорит Роман Конев.

Справка КП:

Игорь Лучихин окончил ИГМА, проходил ординатуру по хирургии, затем пришел на работу а ГКБ № 9. Сначала он был врачом приемного отделения, а в октябре 2021 года перешел в хирургическое.

Ранее мы рассказывали о Сергее Заитове, хирурге ГКБ № 6, который также решил отправиться на Донбасс.

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