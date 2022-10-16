В Удмуртии заключили под стражу насмерть забившего тростью собственного отца мужчину

Расследование уголовного дела продолжается Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Уголовное дело возбудили в отношении 32-летнего жителя поселка Балезино, подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло по неосторожности смерть потерпевшего. Как сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии, жертвой стал собственный отец мужчины.

Согласно данным следствия, конфликт, приведший к фатальным последствиям, произошел 3 октября. Подозреваемый распивал дома спиртное вместе с 64-летним отцом. В какой-то момент началась ссора, и сын, разозлившись, схватился за оказавшуюся под рукой железную трость отца. Ею он нанес по телу родственника несколько ударов; избивал также руками ногами.

Пожилой мужчина получил серьезные травмы, от которых 12 октября скончался в больнице.

Следовали провели осмотр места происшествия, также были назначены судебные экспертизы. В отношении обвиняемого суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Хирург ГКБ № 9 из Ижевска отправился в зону проведения СВО добровольцем

Две пожилые женщины скончалась из-за коронавируса в Удмуртии за прошлые сутки

Не более 8 градусов тепла и переменная облачность ожидаются в Ижевске 16 октября

Мобилизованные из Удмуртии получат от республики по 50 тыс. рублей