Очередную группу призванных в рамках частичной мобилизации бойцов проводили в Удмуртии 14 октября

Мужчины отправились на переподготовку в воинские части Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

В пятницу, 14 октября, в Удмуртии торжественно проводили следующую группу бойцов, которые были призваны в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.

В Удмуртии торжественно проводили следующую группу бойцов Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

Со сборного пункта Военного комиссариата Удмуртии мужчины уехали на переподготовку в воинские части. Провожали их родные и друзья. Волонтеры, в том числе, и самые старшие, пришли их поддержать: растянули баннеры со словами поддержки призванным, а также вручили им письма от детей со всего региона.

В Удмуртии торжественно проводили следующую группу бойцов Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

«Мы создаем настрой здесь. Мы провожаем наших защитников и уже сейчас ждем их возвращения. Когда такой посыл, гораздо легче и нам самим, и мужчинам, и их родным. Иногда смотришь на ребят: кого-то по 20 человек друзей и родных приехало проводить, а кто-то стоит одиноко. И мы с «серебряными» волонтерами подходим к ним, обнимаем, как сыночков. Сегодня принесли «заговоренные» на здоровье яблоки, будем угощать ребят», – рассказала Любовь Коробейникова, участница движения «Серебряные волонтеры».

В Удмуртии торжественно проводили следующую группу бойцов Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

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