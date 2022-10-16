Одного из лидеров ВХЛ обыграла хоккейная «Ижсталь»

Исход матча решился в серии буллитов. Фото: vk.com/izhstal

В субботу, 15 октября, в Ижевске состоялся матч очередного тура регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ). «Ижсталь» сыграла с одним из лидеров – тюменским «Рубином». Об этом сообщает пресс-служба ХК «Ижсталь».

Гости открыли счет в начале второго периода, воспользовавшись ошибкой хозяев льда. Однако в начале третьего периода «сталевары» сравняли счет после. А на 51-й минуте «Ижсталь» вырвалась вперед, но тюменцы на последних минутах сменили вратаря и перевели встречу в овертайм – 2:2.

Победителя выявить не удалось и в дополнительной пятиминутке, исход матча решился в серии буллитов. Точнее оказалась местная команда.

«Тяжелая игра была. Я считаю, что наше желание победить было больше, чем у соперника. Они на выезде играют уже четвертую игру, мы в серии – вторую. Нам нужно было держать темп, играть короткими сменами, напрягать соперника. Сработало большинство сегодня, чего давно ждали от ребят. Конечно, чуть-чуть не дотерпели в основное время, но, я думаю, хоккейный бог повернулся к нам лицом», – рассказал главный тренер команды «Ижсталь» Рамиль Сайфуллин.

В понедельник, 17 октября, «Ижсталь» примет на своем льду петербургский клуб «СКА-Нева».

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