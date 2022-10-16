Гороскоп на 17 октября: Скорпионов ждут любовные приключения в стиле фантастических романов, а у Стрельцов все пойдет не по плану

Традиционный прогноз для всех знаков зодиака Фото: Мария Бакланова

Овен

Верьте своей интуиции, она вас не подведет. Сегодня у вас вообще такой день, когда «просто так ничего не бывает». Прислушайтесь к тому, что вам скажут Стрельцы и Водолеи. А вот на авантюры Дев не ведитесь.

Телец

Вы стоите не распутье. С одной стороны в вашей жизни назрели крупные изменения, с другой – очень страшно что-то менять, как бы не сделать хуже. Вам действительно следует действовать аккуратно, с оглядкой на быстро меняющуюся ситуацию, но знайте, что вы на верном пути.

Близнецы

Вам жизненно необходимо разграничить работу и личную жизнь. С понедельника самое время начать проводить эту границу. Вспомните о своем хобби, сделайте то, что давно хотели, но не могли выкроить время.

Рак

Будьте настойчивы и не давайте собой манипулировать. Кому-то сейчас невыгодна ваша самостоятельность, и вам всеми силами стараются показать, что сами вы не можете справиться даже с простейшими задачами. Не верьте, все вы можете.

Лев

Наконец-то удача повернулась к вам лицом. Ждите воплощения в жизнь самых смелых желаний. А еще вы наладите отношения с кем-то, кого считали давним неприятелем. Вам просто недоставало немного взаимопонимания.

Дева

Звезды предостерегают от необдуманных поступков и поспешных суждений. Вам вообще сегодня стоит вести себя максимально тихо и скромно, потому что излишняя инициатива может привести к не очень приятным последствиям, в том числе, к конфликтам.

Весы

Наступит какая-то ситуация, о которой вы догадывались и, может быть, даже внутренне готовились к ней. Попробуйте спрогнозировать дальнейших ход событий и просчитать дальнейшие действия. Это пригодится.

Скорпион

Вас ждут любовные приключения, причем довольно захватывающие, практически в стиле фантастических романов. Это хорошо, а то вы в последнее время что-то заскучали и погрязли в рутине.

Стрелец

Сегодня все пойдет не по плану. Вот просто от и до. Лучше ничего не делать, чтобы повлиять на ситуацию. Все идет так, как должно. И даже если сейчас вы расстроены, то потом поймете, что исполнение планов не привело бы ни к чему путному.

Козерог

Сегодня у вас есть риск испортить какие-то важные для вас отношения. Будьте осмотрительны и терпимы. Не акцентируйте внимание на чужих недостатках и не умничайте. Можете все это делать потом, но только не сегодня.

Водолей

Вокруг вас витает напряжение. Возможно, это даже полезно – держите в тонусе себя и окружающих. Но все-таки лучше определить причину беспокойства и понять, обосновано ли оно. Вам вообще полезно периодически разбираться в себе и своих отношениях с людьми.

Рыбы

Это хорошее время, чтобы обсудить с кем-то ваши планы и перспективы. В этот период Тельцы будут для вас хорошими советчиками. А еще полезно почитать специальную литературу по интересующим вас вопросам.

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