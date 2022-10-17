До 11 градусов тепла и переменная облачность ожидаются в Ижевске 17 октября

Какая погода ждет ижевчан в понедельник Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» расскажет, каким будет прогноз на понедельник.

Как сообщает гидрометцентр Удмуртии, 17 октября в Ижевске ожидается переменная облачность.

Температура воздуха днем составит около +9..+11 °С. Преимущественно без осадков. Скорость юго-западного ветра составит 7-12 м/с.

К вечеру столбик термометра опустится до +4 °С, вероятны дожди. Ветер не изменит направления, его скорость снизится до 5 м/с.

Желаем вам отличного дня!

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