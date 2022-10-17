Останки туши кабана нашли в Первомайском районе Ижевска

Выбрасывать биологические отходы в неустановленных для этого местах запрещено. Фото: БУ УР «Ижевская городская станция по борьбе с болезнями животных»

В Первомайском районе Ижевска нашли несанкционированную свалку биологических отходов, а именно: выброшенные кем-то части туши кабана. Об этом сообщает Ижевская городская станция по борьбе с болезнями животных на официальной странице «ВКонтакте».

Специалисты выехали на место и действительно обнаружили среди мусора останки животного – фрагменты ног с копытами. Были взяты пробы, их отправили на анализ в лабораторию, чтобы исключить африканскую чуму свиней.

Затем на участке провели дезинфекцию, а территорию обошли вместе с представителями районной администрации и участковым полицейским, чтобы удостовериться, что других трупов животных и иных биологических отходов нет.

К счастью, анализ на чуму свиней позже оказался отрицательным.

Ветеринары напоминают жителям Ижевска, что утилизация биологических отходов в неустановленных местах недопустима.

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