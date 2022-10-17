В Удмуртии за сутки выявили 410 новых случаев COVID-19

Статистика ковида в Удмуртии на утро 17 октября Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По состоянию на утро 17 октября в республике выявлено 410 новых случаев коронавируса. Об этом на официальной странице «ВКонтакте» сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

В числе заболевших 25 детей до 14 лет и 138 человек старше 65 лет.

1 534 жителя региона выздоровели, их выписали.

191 пациент ковид-стационаров находится в состоянии средней степени тяжести, 28 – в тяжелом состоянии, 7 из них на ИВЛ.

Умерла одна женщина. Ей было 95 лет.

Всего на 17 октября в Удмуртии зарегистрировано 219 477 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 207 477 жителей региона выздоровели. За время пандемии в регионе зафиксировано 4 100 летальных случаев.

Как минимум первым компонентом вакцины от коронавируса привились 705 136 жителей Удмуртии. Из них 564 461 прошли через оба этапа вакцинации. 247 746 жителей Удмуртии прошли ревакцинацию.

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