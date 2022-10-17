«Как не стать жертвой мошенников в интернете?»: Кибераналитик поделилась своими советами

Уровень мошенничества в сети растет с завидным постоянством Фото: Амир Закиров

Уровень мошенничества в сети растет с завидным постоянством. Глава компании CloudPayments Татьяна Глазачева рассказала в беседе с RT, как не попасться на уловки аффиристов в интернете.

«В последнее время мы фиксируем рост популярности у мошенников одной разновидности фишинга. Способ достаточно простой, и он распространяется на тех, кто пользуется аккаунтами Google. Схема мошенничества следующая. Злоумышленники, используя скомпрометированные в сети Google-аккаунты и стандартные функции «Google Диск», делятся с пользователями специально созданными документами, которые содержат ссылки на ресурсы с вредоносным ПО», – рассказала Глазачева.

Аналитик также подчеркнула, что целью такого мошенничества обычно является или попытка завладеть логином и паролем от аккаунта, или заражение компьютера опасным вирусом.

Глазачева также дала несколько советов, как не попасться на уловки мошенников.

«Необходимо помнить о следующем: не переходить по сомнительным, странным, непонятным ссылкам; не открывать письма и не принимать встречи от незнакомцев; зайти в «Настройки», перейти к вкладке «Уведомления» и снять галочки с «Получать оповещения по электронной почте обо всех изменениях, связанных с объектами на «Google Диске»; будьте бдительны и помните, что вряд ли кто-то просто так захочет вам перевести деньги и будет настойчиво об этом напоминать», – подчеркнула женщина.

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