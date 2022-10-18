В Удмуртии за сутки выявили 344 новых случаев COVID-19

1 112 человек выздоровели и выписались Фото: Иван МАКЕЕВ

В Удмуртии за минувшие сутки выявили 344 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В числе заболевших 30 детей до 14 лет и 99 человек старше 65 лет. Об этом пресс-служба регионального Минздрава.

В ковид-стационары госпитализировали 8 жителей региона.

1 112 человек выздоровели и выписались.

189 пациентов ковид-стационаров находятся в состоянии средней тяжести, 26 - в тяжелом, из них 8 на ИВЛ.

Вакцинировались 705 136 жителей региона, 564 461 из них получили второй компонент. 247 746 человек прошли ревакцинацию.

В целом с начала эпидемии в республике было зарегистрировано 219 821 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 209 135 человек выздоровели. 4 100 летальных случаев, из них 3 900 - с подтвержденным диагнозом.

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