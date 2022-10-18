Пьяный водитель УАЗика сбил женщину на обочине в Удмуртии

Женщина шла по краю проезжей части. Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

17 октября около 7 часов вечера в поселке Кез в Удмуртии 46-летний пьяный мужчина сбил женщину. Как сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

49-летняя женщина шла по краю проезжей части, двигаясь навстречу водителю «УАЗ».

В результате ДТП она получила травмы и была доставлена в больницу.

Автомобиль поместили на специальную стоянку. Ведется расследование.

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

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