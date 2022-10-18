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Общество18 октября 2022 9:51

Гороскоп на 19 октября: Козерогам нужно научиться отпускать, а Львам искать свое счастье

Астрологический прогноз для наших читателей
Дана Солнцева
Жизнь не будет стоять на месте. Пора ловить удачу за хвост

Жизнь не будет стоять на месте. Пора ловить удачу за хвост

Фото: Архив КП

Астролог из Ижевска составил прогноз для всех знаков зодиака на среду.

ОВЕН

Пришло время взять себя в руки и установить границы своих интересов. Не стоит позволять унынию вторгаться в ваше пространство. Сегодня нужно быть ярким.

ТЕЛЕЦ

Будьте внимательны. То, что на первый взгляд кажется хламом, превратится в ключ к решению. Найдя его, вы откроете дверь в финансовое благополучие.

БЛИЗНЕЦЫ

Пора отдаться морю возможностей. Ловите вдохновение. Начните осваивать новую профессию, чтобы круто изменить свою жизнь.

РАК

Пора заняться отложенными делами и разобрать их. Отделите нужное от ненужного, расставьте приоритеты, и вы сами не заметите, как приблизитесь к цели.

ЛЕВ

Пора выходить из застоявшихся отношений. Поговорите об этом с партнером. Возможно, творчество поможет разжечь в вас угасшее пламя и найти новое счастье.

ДЕВА

Не нужно завидовать чужому счастью. Совсем скоро вселенная направит вас на верную дорогу, а финансовые трудности останутся позади.

ВЕСЫ

Вам выпадет роль лидера, но ваши ожидания будут сильно отличаться от реальности. Позвольте себе быть снисходительнее к окружающим. Делитесь опытом, к вам прислушаются.

СКОРПИОН

Проведите время вместе с семьей. Выбор, сделанный сердцем, ускорит скорые перемены, которые наполнят ваш дом уютом и счастьем.

СТРЕЛЕЦ

В погоне за выгодой придется импровизировать. Спонтанность и нелогичность решений собьет с толку соперников и приведет вас к заслуженной награде.

КОЗЕРОГ

Примите неизбежные перемены. Вам будет сложно отпустить близкого человека в свободное плаванье. Однако это необходимость, благодаря которой вы сохраните доверительные отношения.

ВОДОЛЕЙ

Успех в личных делах и карьере – заслуженный результат. Но принесет ли он счастье? Спорно. Для вас наступает момент исполнения заветных желаний. Прислушайтесь и принимайте решения сердцем.

РЫБЫ

Этот день поможет вам начать ценить себя. Проявив лидерские качества, вы будете в состоянии решить любую проблему и добиться желаемого вами повышения.

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