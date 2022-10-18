Гороскоп на 19 октября: Козерогам нужно научиться отпускать, а Львам искать свое счастье

Жизнь не будет стоять на месте. Пора ловить удачу за хвост Фото: Архив КП

Астролог из Ижевска составил прогноз для всех знаков зодиака на среду.

ОВЕН

Пришло время взять себя в руки и установить границы своих интересов. Не стоит позволять унынию вторгаться в ваше пространство. Сегодня нужно быть ярким.

ТЕЛЕЦ

Будьте внимательны. То, что на первый взгляд кажется хламом, превратится в ключ к решению. Найдя его, вы откроете дверь в финансовое благополучие.

БЛИЗНЕЦЫ

Пора отдаться морю возможностей. Ловите вдохновение. Начните осваивать новую профессию, чтобы круто изменить свою жизнь.

РАК

Пора заняться отложенными делами и разобрать их. Отделите нужное от ненужного, расставьте приоритеты, и вы сами не заметите, как приблизитесь к цели.

ЛЕВ

Пора выходить из застоявшихся отношений. Поговорите об этом с партнером. Возможно, творчество поможет разжечь в вас угасшее пламя и найти новое счастье.

ДЕВА

Не нужно завидовать чужому счастью. Совсем скоро вселенная направит вас на верную дорогу, а финансовые трудности останутся позади.

ВЕСЫ

Вам выпадет роль лидера, но ваши ожидания будут сильно отличаться от реальности. Позвольте себе быть снисходительнее к окружающим. Делитесь опытом, к вам прислушаются.

СКОРПИОН

Проведите время вместе с семьей. Выбор, сделанный сердцем, ускорит скорые перемены, которые наполнят ваш дом уютом и счастьем.

СТРЕЛЕЦ

В погоне за выгодой придется импровизировать. Спонтанность и нелогичность решений собьет с толку соперников и приведет вас к заслуженной награде.

КОЗЕРОГ

Примите неизбежные перемены. Вам будет сложно отпустить близкого человека в свободное плаванье. Однако это необходимость, благодаря которой вы сохраните доверительные отношения.

ВОДОЛЕЙ

Успех в личных делах и карьере – заслуженный результат. Но принесет ли он счастье? Спорно. Для вас наступает момент исполнения заветных желаний. Прислушайтесь и принимайте решения сердцем.

РЫБЫ

Этот день поможет вам начать ценить себя. Проявив лидерские качества, вы будете в состоянии решить любую проблему и добиться желаемого вами повышения.

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