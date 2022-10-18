25 тысяч жителей Удмуртии получили доступ к высокоскоростному интернету

Фото: МегаФон

Впервые быстрый интернет МегаФона стал доступен для 25 тысяч жителей в пяти районах Удмуртии, а также в дачных поселках и любимых местах рыболовов. Оператор увеличил скорость передачи данных на этих территориях в 4 раза – средний показатель вырос до 30 Мбит/с.

4G-интернет появился во втором по величине населенном пункте на северо-западе Удмуртии – поселке Яр, а также в селах Завьялово и Первомайский. Легко поделиться своими эмоциями от отдыха в онлайн-режиме теперь смогут гости санатория «Ува», расположенного на окраине одноименного поселка, а также любители рыбалки в окрестностях села Степаново.

Еще одно направление развития сети оператора – дачные поселки, где мобильный доступ зачастую является единственным способом для выхода в интернет. МегаФон увеличил скорость для садоводов Воткинского района, в частности в СНТ «Нефтяник», «Трудовая пчела» и «Галево».

«Мы видим, что жители Удмуртии из небольших населенных пунктов уже скачивают треть от общего объема интернет-трафика региона и этот показатель ежегодно растет. Сельчане активно осваивают современные технологии – от регистрации на госуслугах до просмотра фильмов в онлайн-кинотеатрах. Мы планомерно расширяем покрытие и обеспечиваем стабильную связь и скоростной интернет, чтобы жители региона могли пользоваться цифровыми сервисами и дома, и на отдыхе», – отмечает директор МегаФона в Удмуртии Александр Соловьев.

Всего за последний год 4G-трафик абонентов МегаФона в сельских поселениях Удмуртии вырос на 33%.