Мини-путешествия по России. Путешествуем с детьми на осенних каникулах.

Фото: МТС

До осенних каникул осталась неделя. Предлагаем устроить перезагрузку себе и детям и запланировать мини-путешествие по красивым городам России. Куда можно удобно и быстро добраться на автомобиле, поезде или самолете — смотрите в нашей подборке.

Бонусом к каждому пункту прилагаем бесплатные аудиогиды МТС — гулять по городу будет интереснее и не надо тратиться на экскурсии. Только не забудьте наушники.

Самарская область — регион с удивительной историей, богатой культурой и уникальной природой. У местных жителей принято говорить, что Самара — город-курорт. На главный вопрос: «Что в Самаре посмотреть?» — у туристов с каждым сезоном появляется все больше вариантов ответа. Сюда приезжают, чтобы познакомиться с уникальным местным колоритом — Набережная, бункер Сталина, городские площади, музеи, парки, смотровая площадка и Ленинградка.

Познакомиться с великолепием города поможет туристический проект «Виртуальная прогулка» от компании МТС. Пройдя по нему с помощью гаджета, туристы могут самостоятельно узнать всё о главных исторических событиях, персонах и местах Самары, а также прослушать аудиогид и посмотреть галерею фотографий. Сеть таких онлайн-гидов покрыла буквально весь город: оператор установил более 60 пюпитров от вертолетки на Управленческом до Хлебной площади.

Вслед за «Виртуальной прогулкой» в черте города МТС перешла к «оцифровке» туристических привлекательных точек области. Компания запустила пилотный проект «Место силы. Самарская Лука». С его помощью можно в режиме онлайн прослушать аудиогид по национальному парку и узнать всё самое интересное в путешествии без реального экскурсовода, а еще прочитать первую полную онлайн-энциклопедию Самарской Луки и посмотреть экологические онлайн-уроки для детей и взрослых, посвященные тому, как правильно себя вести в нацпарке и беречь природу.

Фото: МТС

Как доехать: самолет, поезд, автобус

Сколько ехать: самолет — 1 час 15 минут, поезд — 8 часов 56 минут, автобус – 6 часов, 30 минут

Аудиогид МТС: Место силы. Самарская Лука

Виртуальная прогулка

Что вы слышали о Нижнем Новгороде? Что основан город в 1221 году, что он назывался «карманом России» и славился Нижегородской ярмаркой на Стрелке — место, где Ока впадает в Волгу. А знали ли вы, что в 2018 году Нижний Новгород даже назвали самым комфортным городом для жизни в России?

Чтобы познакомиться хотя бы с частью достопримечательностей, приезжайте минимум на два дня, приготовьтесь много ходить и не забудьте наушники. Что нужно посетить обязательно? Конечно, Нижегородский кремль. Летом на территории кремля приятно погулять и посидеть или даже полежать прямо на газоне, расстелив плед. Зимой самое уютное место — небольшое кафе в музейном комплексе «Арсенал», где часто проходят выставки современного искусства. Конечно, стоит прогуляться и по Нижегородской стрелке – визитной карточке Нижнего Новгорода. Здесь сливаются реки Волга и Ока.

Когда наскучит гулять по местам, по которым принято ходить новеньким туристам, можете телепортироваться на Большую Печерскую. Что тут делать? Бродить под аудиогид с голосом нижегородского телерадиоведущего Александра Фирстова.

Он «проводит» вас от начала до конца улицы и расскажет, почему актрисам первого театра в Нижнем запрещалось уметь писать и выходить замуж до 25 лет, где находится дом-скала и еще много чего интересного.

Фото: нижнийновгород.рф

Как доехать: самолет, поезд, автобус

Сколько ехать: самолет — 1 час 35 минут, поезд, автобус — больше суток

Аудиогид МТС: «Городские легенды Нижнего Новгорода»

Екатеринбург – это город, в котором прекрасно уживаются современные высотки и старинные особняки. Он входит в пятерку самых посещаемых туристами городов страны и стал одним из хозяев ЧМ по футболу 2018 года. В Екатеринбург нужно приехать, чтобы увидеть, как должны выглядеть российские города будущего. Здесь есть специальный маршрут для туристов — «Красная линия». Это красная линия, нарисованная на тротуарах города. Ее длина — около 6,5 км. Следуйте по линии, чтобы увидеть 35 самых интересных екатеринбургских достопримечательностей. Например, знаменитый Храм на Крови. Чтобы отдохнуть на природе, можно пойти в дендропарк, ботанический сад и ЦПКиО им. В.В. Маяковского. В ЦПКиО находится станция детской железной дороги, на которой хорошо покататься с детьми. С ребенком также стоит посетить екатеринбургский цирк и зоопарк.

Гулять по городу гораздо интереснее с харизматичным экскурсоводом, но если такой возможности или желания нет, включайте бесплатный аудиогид с качественной озвучкой.

МТС подготовила три варианта: аудиоэкскурсии по зоопарку, граффити Екатеринбурга и аудиогид к 35-летию Свердловского рок-клуба. Да-да, есть даже такой.

Фото: МТС

Как доехать: поезд, самолет

Сколько ехать: самолет – 1 час 30 минут, поезд – 14 часов

Аудиогиды МТС: по зоопарку, про граффити и рок-клуб

Пожалуй, каждый житель Уфы хоть раз внезапно срывался на выходные в Казань. Добраться до этого красивого города можно на любом виде транспорта. В Казани множество самых разных интересных достопримечательностей, ведь это город контрастов и богатой истории. В любом другом городе, как только выйдешь из исторического центра, это сразу становится заметно, но не в Казани: здесь как будто нельзя дойти до простого спального района, куда не повернешь — церковь, собор, мечеть, башня или просто старый красивый дом.

Чтобы узнать исторические факты о памятниках Казани не обязательно расспрашивать экскурсовода - достаточно иметь при себе сенсорный телефон с закаченным приложением по считыванию QR-кода. Вы можете прогуляться с виртуальной аудиоэкскурсией. Аудиогид расскажет о ключевых объектах центра Казани – от Кремля до Старо-Татарской слободы. Чтобы воспользоваться услугами аудиогида, необходимо установить на смартфон специальное приложение.

Фото: МТС

Как доехать: самолет, автомобиль, автобус

Сколько ехать: самолет – 1 час 35 минут, автобус и авто – 8 часов.

Аудиогиды МТС: «Городские легенды Казани»

Чтобы организовать себе и своей семье интересный досуг в Уфе советуем прогуляться по улицам города и его главным достопримечательностям с туристическим аудиогидом «Уфа вдохновляющая». Это новый проект мобильного оператора МТС и Института развития городов Башкортостана. Это аудиогид в смартфоне, воспользоваться которым можно совершенно бесплатно. Для этого достаточно скачать приложение МТС Live или izi.TRAVEL из AppStore или Google Play, найти раздел «Уфа вдохновляющая» и следовать по маршруту, слушая познавательные истории. Весь маршрут состоит из 14 точек в центре города. Прогулка протяженностью 6 километров занимает около двух часов. За это время открываешь Уфу с неожиданной стороны и получаешь ни с чем не сравнимое удовольствие от знакомства с родным городом.

Стоит сразу сказать, что новый туристический маршрут — это не привычные нам достопримечательности вроде фонтанов и памятников. Это жизнь и история города, отраженные в архитектуре, уфимской субкультуре, маленьких двориках и монументальных зданиях.

Но и это не всё. Для прогулки по национальному парку «Башкирия» тоже не нужен экскурсовод. Туристы могут сами пройти живописную экотропу «Таллы» в 3,5 километра, не упустив из вида все самое интересное. Для этого надо иметь под рукой гаджет и установить на него бесплатный аудиогид. Интерактивная программа включает в себя восхождение на вершину горы Таллы, посещение двух смотровых площадок и других локаций парка.

Маршрут включает 12 остановок и две живописные смотровые площадки. Весь путь туриста сопровождает интересный рассказ интерактивного экскурсовода в наушниках.

Все гиды по городам России от МТС бесплатные и доступны абонентам всех операторов.