До +8°С и туман обещают в Ижевске 19 октября

В Ижевске 19 октября будет облачно и туманно. Фото: архив
Доброе утро, Ижевск! Сегодня в столице Удмуртии обещают облачную погоду и небольшой дождь. Утром может быть туманно. Об этом сообщает Удмуртский гидрометцентр.
Температура воздуха +6…+8 °С. Ветер юго-западный 5-10 м/с.
Ночью также пройдут умеренные дожди. Температура воздуха составит +3…+5 °С.
Хорошего вам дня!
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