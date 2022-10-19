В течение 5 лет учитель танцев из Ижевска насиловал свои учениц

Девочки были младше 14 лет.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Устиновском суде вынесли обвинительный приговор 36-летнему учителю танцев из Ижевска. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии, он обвиняется в сексуальном насилии над своими ученицами.
С июня 2015 года по декабрь 2020 мужчина преподавал танцы в нескольких организациях Ижевска. Там он совершал насильственные действия над девочками младше 14 лет.
Суд назначил ему 10 лет колонии строго режима, а также лишил права работать с детьми на ближайшие 18 лет.
Приговор в законную силу не вступил.
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