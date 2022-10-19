Гороскоп на 20 октября: Стрельцы переживут любовную драму, а Рыбы раскроют обман

Звезды уже знают, что вас ждет Фото: Мария Бакланова

Ижевский астролог составил прогноз для всех знаков зодиака на четверг.

ОВЕН

Вам предстоят приятные встречи дружеского или романтического характера. Возможен приступ ностальгии, если это будут посиделки с со старыми знакомыми. Это поможет отвлечься от насущных проблем.

ТЕЛЕЦ

Сегодня вы можете узнать о чем-то, что от вас старательно скрывали. Возможно, вас таким образом пытались от чего-то уберечь, но вам от этого легче не станет. Отнеситесь философски: правда рано или поздно выходит на поверхность, и хорошо, что это произошло сейчас, а не годы спустя.

БЛИЗНЕЦЫ

Вас ждет очень активный, даже суматошный день. Вы не очень любите, когда дела вот так катятся кубарем, но иногда так получается, и ничего с этим не поделать. Постарайтесь все успевать, вечер вознаградит ваши старания некими позитивными впечатлениями.

РАК

Вы проявите себя в каких-то общественных мероприятиях. Люди будут вас внимательно слушать и хвалить, возможно, вы найдете последователей и новых друзей. А вот вторая половинка может не понять вашей популярности и обидеться, что ей достается мало внимания. Быстрее исправляйте!

ЛЕВ

Сегодня очень внимательно следует относиться ко всей получаемой информации. Все, что вы слышите и видите, может оказаться не тем, что вы подумали. Не идите на поводу у чужого мнения и выжидайте, прежде чем сделать какие-то заявления от себя.

ДЕВА

День будет в целом позитивным. Правда придется ударно поработать, но сложно не будет, особенно если вы накануне ляжете спать пораньше и как следует отдохнете. Возможно, придется помогать кому-то с чем-то разбираться. Ну, вы ведь это даже любите.

ВЕСЫ

Некое событие может сильно повлиять на ваши взгляды. У вас буквально откроются глаза – на какого-то человека, какую-то ситуацию или какое-то явление. Впечатление может как стать лучше, так и бесповоротно испортиться.

СКОРПИОН

Вам предстоит решать некие финансовые вопросы, но хлопоты будут скорее из разряда «на что бы потратить премию», чем «как бы дожить до получки». Тем не менее распоряжайтесь своими средствами с умом, не тратьтесь на сиюминутные радости.

СТРЕЛЕЦ

Вас ждет некая любовная драма – не исключено, что с криками и битьем посуды. Но ей на смену придет идиллия. Иногда отношениям нужна некоторая встряска – сегодня это про вас. Примирение можно щедро приправить романтикой, и все будет хорошо.

КОЗЕРОГ

Ваш день будет напоминать бег с препятствиями. Придется даже набить пару шишек. Но вы благополучно преодолеете все испытания и получите заслуженное вознаграждение. Возможно, оно превзойдет все ваши самые смелые ожидания.

ВОДОЛЕЙ

Вы посвятите день домашним хлопотам и наведению порядка. Обстановка сейчас больше всего к этому располагает. Постарайтесь выкинуть из головы тот ворох проблем, что не дает вам покоя, и просто спокойно «прибирайте свою планету».

РЫБЫ

Сегодня вам пригодятся ваши знания, ваша мудрость и рассудительность. Опасайтесь поверхностных суждений и слишком милых людей. Вас определенно пытаются обмануть, и ваша задача – вовремя распознать эту червоточину.

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