В Удмуртии за сутки выявили 323 новых случая COVID-19

420 человек выздоровели и выписались. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Удмуртии за минувшие сутки выявили 323 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. В числе заболевших 41 ребенок до 14 лет и 86 человек старше 65 лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

В ковид-стационары госпитализировали 20 жителей региона.

420 человек выздоровели и выписались.

179 пациентов ковид-стационаров находятся в состоянии средней тяжести, 66 - в тяжелом, из них 5 на ИВЛ.

Две женщины умерли. Им было 52 и 87 лет.

Вакцинировались 705 136 жителей региона, 564 461 из них получили второй компонент. 247 746 человек прошли ревакцинацию.

В целом с начала эпидемии в республике было зарегистрировано 220 375 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 212 094 человек выздоровели. 4 104 летальных случаев, из них 3 904 - с подтвержденным диагнозом.

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