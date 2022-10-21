Ижевчан приглашают на спектакль «Мороженое в вафельных стаканчиках»

Постановка смешная и легкая для просмотра всей семьей. Фото предоставлено театром «Птица»

Театр «Птица» приглашает ижевчан на постановку «Мороженое в вафельных стаканчиках» (12+) по книге Марии Ботевой. Спектакль пройдет в субботу, 22 октября в 16.00 в театре «Птица» по адресу ул. 40 лет Победы, д.110.

«В постановке играет группа «особенных актеров». Они уже 11 лет входят в состав театра «Птица», и их спектакли заслуживают особого внимания. Приходите на спектакль, научите своих детей новому знанию про инклюзию и преодоление трудностей. Эта история – о жизни одной семьи, одного двора, обо всех людях, которым нужны любовь и понимание», – рассказывает режиссер театра «Птица» Светлана Шанская.

Купить билеты можно на сайте «БорисБилет» или в театре, забронировав по телефону 37-93-88.

Ждем вас 22 октября в 16.00 в театре «Птица» (ул. 40 лет Победы, д.110)

12+

Дистанционная продажа билетов ИП Рубиновский Б.А. ОГРН 304183136300052 УР, г. Ижевск, ул. Карла Маркса, 409-89

*Информация предоставлена победителями конкурса социальных проектов и их авторов «Обычный герой-2021»

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