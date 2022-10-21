До + 3 градусов и пасмурную погоду обещают синоптики в Ижевске 21 октября

Солнце есть, просто иногда мы его не видим. Фото:Архив «КП»

Днем 21 октября в Ижевске будет пасмурно, столбик термометра днем поднимется до +3 °С. Об этом сообщает пресс-служба гидрометцентра Удмуртии. Возможен небольшой дождь. Ветер западный, 3–4 м/с.

Вечером небо проясниться, а температура воздуха опуститься до - 3 °С.

По данным сервиса Яндекс.Погода, атмосферное давление составит 742 мм рт. ст. Влажность воздуха утром около 84%, днем 77%, вечером 85%. Магнитное поле спокойное.

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