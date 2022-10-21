В Удмуртии за сутки выявили 270 новых случаев COVID-19

333 человека выздоровели и выписались Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Удмуртии за минувшие сутки выявили 270 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В числе заболевших 41 ребенок до 14 лет и 69 человек старше 65 лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

В ковид-стационары госпитализировали 30 жителей региона.

333 человека выздоровели и выписались.

172 пациента ковид-стационаров находятся в состоянии средней тяжести, 18 - в тяжелом, из них 7 на ИВЛ.

Умерло 3 человека. Женщине был 81 год, мужчинам – 81 и 66 лет.

Вакцинировались 705 136 жителей региона, 564 461 из них получили второй компонент. 247 746 человек прошли ревакцинацию.

В целом с начала эпидемии в республике было зарегистрировано 220 645 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 212 427 человек выздоровели. 4 107 летальных случаев, из них 3 907 - с подтвержденным диагнозом.

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