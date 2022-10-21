Мужчина из Ижевска спас своих соседей из горящего дома

Спасателей вызвали соседи Фото: МСЧ Удмуртии @gumchspour

17 октября в Ижевске загорелся один из домов на улице Жечева. Как сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии, людей внутри этого здания спас бдительный сосед.

В тот день хозяин этого дома и его друг праздновали день рождения. После этого его товарищ остался с ночевой.

Позднее на первом этаже загорелись котельная и входная дверь, а на втором – веранда. Горели также баня и сарай.

Зарево увидел сосед. Он сказал жене вызвать спасателей, а сам отправился будить погорельцев. Мужчина разбил окно и помог друзьям выбраться из горящего дома.

Через 3 минуты на место прибыли пожарные. Они потушили пламя, которое к тому времени уже успело перебраться на соседний дом.

Предварительной причиной назвали короткое замыкание электрического нагревательного котла, который долгое время не проверялся.

Фото: МСЧ Удмуртии @gumchspour

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