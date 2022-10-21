В Ижевске можно сдать анализы дома, в офисе и лаборатории

Фото: ООО «Медлаб Экспресс»
Лабораторные исследования позволяют своевременно поставить верный диагноз и начать эффективное лечение. Не обязательно ждать недомоганий, сдавать анализы можно периодически, чтобы вовремя выявить возможные заболевания.
МЕДЛАБ - ЭКСПРЕСС - инновационная диагностическая лаборатория, которая заботится о здоровье горожан уже более 10 лет, предоставляет услуги на дому, в офисе и, конечно, в привычной обстановке современной лаборатории.
В распоряжении клиник только собственные лаборатории передовых технологий и исключительно с современным оборудованием производства Швейцарии, Японии, США, Германии и др.
Это фабрика медицинских анализов с высоким качеством исследований, не только таких, как биохимия, витамины, гормоны, онкомаркеры, аллергодиагностика, все виды инфекций, а также готовые лабораторные решения.
Кроме этого, ижевчанам предлагается множество различных комплексных программ здоровья и ежегодная диспансеризация, что значительно экономит время и семейный бюджет.
МЕДЛАБ ЭКСПРЕСС сегодня – это более 2000 анализов для всей семьи.
Услуги Медлаба - это выгодно, быстро, качественно и надежно. Собственное оборудование позволяет обеспечить экспресс – диагностику в режиме «турбо» – срочно, день в день.
Медлаб сегодня это:
- 6 действующих диагностических лабораторий;
- только высококвалифицированный персонал;
- множество благодарных клиентов.
Совсем скоро Медлаб планирует открытие новых офисов, так что обращаться за качественными услугами станет еще удобнее. Следите за новостями!
Телефон +7(3412)420-002
Сайт analiz18.ru
И помните, по данным ВОЗ, - лабораторная диагностика дает до 80 % информации о состоянии здоровья человека.
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