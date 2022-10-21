В Удмуртии простились с погибшим в ходе спецоперации в Украине сержантом

Старший сержант Виталий Девятов Фото: Минобороны РФ
19 октября в Воткинске похоронили старшего сержанта Виталия Девятого. Как сообщает пресс-служба главы и правительства региона, он погиб в ходе СВО в Украине.
Глава республики Александр Бречалов выразил соболезнования родным и близким, а также пообещал организовать помощь.
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