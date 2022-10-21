Три жителя Удмуртии вырубили деревья в лесу на 8 миллионов рублей

Уголовное дело направили в суд Фото: Людмила Баркова
В Кезском районе Удмуртии осудят трех местных жителей. Как сообщает пресс-служба прокуратуры республики, они обвиняются в незаконной рубке деревьев.
С сентября по ноябрь 2021 года мужчины, не имея на то разрешения, вырубали деревья в двух участках Кезского лесничества.
Размер нанесенного ущерба превысил 8 миллионов рублей.
На имущество обвиняемых наложен арест. Уголовное дело направили в суд.
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