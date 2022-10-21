Мужчина с ножом украл бутылку пива из алкомаркета в Ижевске

Мужчину нашли сразу же Фото: скриншот из видео на сайте МВД

Из алкомаркета на Буммашевской улице в Ижевске местный житель украл полуторалитровую бутылку пива. Об этом сообщает пресс-служба МВД Удмуртии.

Мужчина открыл бутылку пива сразу в магазине. На замечания продавцов он вытащил из кармана нож и начал угрожать. После этого он ушел, не оплатив покупку.

Преступника нашли «по горячим следам». Им оказался 41-летний ранее судимый мужчина из Ижевска.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Преступление отнесли к категории тяжких. Теперь мужчине грозит до 8 лет колонии.

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