В сентябре деловая активность бизнеса удержалась в зоне роста

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Согласно Индексу RSBI, который в сентябре 2022 года составил 50,9 пункта, деловая активность малого и среднего бизнеса снизилась, но сохранила позиции в зоне роста.

Наибольшее влияние на Индекс RSBI оказала компонента кредитов, которая продемонстрировала некоторое увеличение, и компонента инвестиций, которая хоть и снизились, но сохранила максимальные значения в зоне роста. Компонента продаж упала более чем на четыре пункта и приблизилась к показателям начала лета, компонента кадров также оказалась ниже значений предыдущего месяца.

«Сентябрьское значение Индекса указывает на замедление роста деловой активности в сегменте МСБ под влиянием текущих экономических и геополитических условий. На снижение Индекса в большей степени повлияли фактические результаты по выручке и консервативные ожидания по ней на ближайшие несколько месяцев - эта компонента всегда особенно чувствительна к экономической неопределенности. Тем не менее, предприниматели продолжили наращивать инвестиции в развитие бизнеса, что связанно с замещением ниш, которые освободили иностранные компании, ушедшие с российского рынка. Инвестиционные планы малого и среднего бизнеса были также поддержаны доступностью финансирования на фоне невысоких ставок кредитования, что позволило Индексу сохранить позиции в зоне роста», - сказал Кирилл Тихонов, вице-президент - заместитель руководителя блока средний и малый бизнес ПСБ.

Изменение индекса по компонентам, в п.

Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия, Magram Market Research

Основные тренды

Компонента продажи снизилась сильнее других составляющих, оказав наибольшее давление на индекс. Количество респондентов, заявивших о росте выручки, снизилось на 3% по сравнению с прошлым месяцем и составило 15% от всех опрошенных. Доля тех, кто отметил ее снижение в отчетном периоде, практически не изменилась и составила 43%. Число МСБ, кто в ближайшие три месяца ждет увеличения выручки, снизилось на 4% - до 22%, и до 33% увеличилась доля бизнеса, кто ждет падения выручки в будущем, что на 7% больше, чем в августе.

Фактические и ожидаемые изменения выручки в секторе МСБ

Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия, Magram Market Research

Компонента кадры снизилась, но удержалась в зоне умеренного роста. Количество бизнесменов, отметивших прием новых сотрудников в сентябре, сократилось на 2% - до 11%. Те, кто заявил о сокращении персонала, представлены 16% опрошенных, что является улучшением на 2% по сравнению с августом. В ближайшие три месяца нанимать персонал будут на 6% меньше компаний - таких 16%, а сокращение планируют 8%, что на 2% больше.

Фактические и ожидаемые изменения штата сотрудников в компаниях МСБ

Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия, Magram Market Research

Компонента инвестиции отступила от исторического максимума, вернувшись к уровням июля. Доля респондентов, кто инвестировал в развитие бизнеса в сентябре, составила 21%, что на 2% меньше, чем в августе. Количество МСБ, кто сокращал инвестиции в отчетном периоде, выросло на ту же величину и достигло 9% от всех опрошенных. В ближайшие три месяца наращивать инвестиции будут 25% опрошенных компаний, что является снижением на 5% по сравнению с предыдущим месяцем, а доля тех, кто будет сокращать инвестиции, практически не изменилась и составила 5%.

Фактические и ожидаемые инвестиции в компаниях МСБ

Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия, Magram Market Research

Компонента кредиты – единственная из четырех смогла продолжить рост в сентябре. Увеличение доли респондентов, чей спрос на кредиты удовлетворен, полностью компенсировало число респондентов, которые хотели, но не получили заемные средства по тем или иным причинам.

Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия, Magram Market Research

Индекс RSBI по размерам бизнеса

Индексы всех размеров бизнесов снизились относительно прошлого месяца в целом на сопоставимую величину. Значение индекса деловой активности микробизнеса опустилось до минимума с мая текущего года из-за сохранения сложной ситуации с фактическими продажами, а также на фоне ухудшения ожиданий.

Индексы малого и среднего бизнеса смогли остаться в зоне уверенного роста за счет высоких оценок доступности финансирования и готовности к инвестициям.

Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия, Magram Market Research

Индекс RSBI по видам деятельности

Наиболее уверенно в сентябре чувствовали себя производственные компании, в то время как индекс предприятий, занимающихся торговлей, спустился в нейтральную зону. В сфере услуг зафиксировано замедление деловой активности после роста в предыдущем месяце.

Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия, Magram Market Research

Индекс RSBI — с 2020 года ежемесячное исследование настроений малого и среднего бизнеса, организованное ПСБ совместно с Опорой России и исследовательским агентством Magram Market Research. В опросе приняли участие владельцы и топ-менеджеры 1792 компаний сектора МСБ из всех регионов Российской Федерации. Значение индекса выше 50,0 пунктов означает рост деловой активности, ниже 50,0 п. – снижение. Значения около 50 п. означают нейтральную зону.