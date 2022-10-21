Гороскоп на 22 октября: Овны хватит есть, а Стрельцам нужно похулиганить

Звезды уже знают что вас ждет в эту субботу Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска дал прогноз для всех знаков зодиака на ближайшую субботу.

ОВЕН

Включите логику. Если вы хотите похудеть, то надо перестать объедаться. Прикройт ерот хотя бы на время и отвлекитесь от холодильника. Внутри может поурчать, пожурчать, повозмущаться – будьте стойкими. Упражнение важно не прерывать хотя бы в течение часа. Если голод окажется сильнее вас, то подбодрите себя морковкой. На булки и торты – табу.

ТЕЛЕЦ

Скорость – ваш конек сегодня. Вы стремительно принимаете решения, действуете и так же решительно отметаете всех, кто встал на пути. Не забудьте на бегу про домашних. В субботу их обязательно нужно приласкать и обогреть. Выпустить пар до спокойного вечера в кругу семьи – крайне желательно.

БЛИЗНЕЦЫ

Звезды предсказывают вам удачу. Не проспите ее, хватайте покрепче. Все усилия принесут результат. Суббота может оказаться более подвижной, чем вы ожидали. Но зато вы добьетесь того, о чем давно мечтали.

РАК

Удивлению нет предела. Как это вас опередили? Это, конечно, не очень хорошо, но не безнадежно. Надо только сделать выводы. Внимание и прыть – эти качества вам очень нужны, потренируйтесь.

ЛЕВ

На улице сыро и прохладно. Хочется согреться не в одиночку, а у родного плеча. Объятия, нежные слова, элементарные знаки внимания, нечаянно подаренная роза – используйте весь арсенал романтика.

ДЕВЫ

В вас проснулось желание учиться. И это прекрасно. Если вы еще не определились, чем именно озадачить свою светлую голову, то начните с малого. Быстрый результат очень подбадривает на первых порах обучения. Новые неординарные рецепты, выпиливание лобзиком,он-лайн уроки йоги – креатив в любом виде будет в плюс.

ВЕСЫ

Ваша спина и поясница требуют заботы. Записаться на массаж, повисеть на турнике, сделать скручивания на полу – то, с чего вы должны начать. Это минимум. После первых шагов переходите к поиску грамотного специалиста, который устранит не симптомы, а причину.

СКОРПИОН

Характер не изменить. Его можно слегка припорошить хорошим воспитанием. Говорить людям правду в лицо можно и нужно. Только постарайтесь выбирать для этого дипломатичные выражения.

СТРЕЛЕЦ

У вас сегодня игривое настроение. И ваша вторая половинка с вами на одной волне. Проведите субботу беззаботно и весело. Ничто так не окрыляет, как трогательные хулиганства с любимым человеком.

КОЗЕРОГ

Коготки можно и втянуть. Никто не посягает на вашу личную жизнь. То, что вы приняли за нападение, было лишь аккуратным интересом. Вы яркий человек, на вас обращают внимание. Проявите благосклонность и у вас появится еще один добрый товарищ.

ВОДОЛЕЙ

Спать и есть – программа максимум на эти выходные. Ритм в будни заставлял сердце выскакивать из груди. Надо перевести дух, иначе вы рискуете сгореть на работе. Берегите себя. Глушите совесть и не делайте резких движений в попытках устроить генеральную уборку дома.

РЫБЫ

В омут с головой – вот ваш стиль в эту субботу. Пять дней время как будто стояло на паузе и сейчас вы хотите взять от жизни максимум. Идея неплохая, действуйте.

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