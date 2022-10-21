Жительницу Ижевска посадили в тюрьму за неуплату алиментов

У женщины два несовершеннолетних ребенка Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Ижевске за неуплату алиментов осудили местную жительницу. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Женщина должна была выплачивать алименты на содержание двух своих несовершеннолетних детей. Делать это она не хотела и долгое время уклонялась от выплат. В результате накопился долг на сумму более 800 тысяч рублей.

Нерадивую мать отправили в колонию на 3 месяца. Приговор в законную силу не вступил.

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