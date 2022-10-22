До +3 °С обещают в Ижевске 22 октября

22 октября в Ижевске будет облачно и без дождей. Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск! Сегодня в столице Удмуртии будет облачно с прояснениями и преимущественно без осадков. Об этом сообщает Удмуртский гидрометцентр.

Температура воздуха +1…+3 °С. Ветер западный 5-10 м/с.

Ночью также будет облачно и без осадков. Температура воздуха составит -2…-4 °С.

Хорошего вам дня!

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