В Удмуртии за последние сутки с коронавирусом было госпитализировано 25 человек

300 человек выздоровели, их выписали. Фото: архив

За минувшие сутки в ковид-стационары госпитализировано 25 жителей Удмуртии, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

«Проведено 4 357 тестов на коронавирус, выявлено 275 новых случаев. В числе заболевших 23 ребенка до 14 лет, 78 граждан старше 65 лет», — говорится в сообщении.

300 человек выздоровели, их выписали.

Три человека скончались. Женщине было 53 года, Мужчинам было 82 года и 49 лет.

Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 220 920 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 212 727 человек выздоровели. 4 110 человек скончались.

На утро 22 октября 3 318 человек наблюдается в поликлиниках – они переносят болезнь в легкой форме. 164 пациента ковид-стационаров находятся в состоянии средней степени тяжести. 18 человек — в тяжелом состоянии, из них 7 — на аппаратах ИВЛ.

Как минимум один компонент вакцины от коронавируса получили 705 366 жителей региона. Из них 564 677 прошли через оба этапа вакцинации. 250 574 жителя республики ревакцинировались.

В оперштабе напоминают, что по вопросам профилактики, диагностики и лечения коронавирусной инфекции можно обратиться по телефону 8-800-100-24-47.

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