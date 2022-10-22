Гороскоп на 23 октября: Водолеев ждет восьмичасовое удовольствие, Львов завоевание сердец, а Рыб борьба с грустью

Гороскоп на завтра уже ждет вас. Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил гороскоп для всех знаков зодиака на ближайшие сутки.

ОВЕН

Овны, сегодня можно позволить себе быть немного капризными. Ваши желания будут настолько разными, что вашей второй половинке будет немного сложно с вами в этот день.

ТЕЛЕЦ

Тельцы, пора сбросить с себя груз ответственности за чужие ошибки. Пора налаживать свои дела и двигаться вперед. Звезды советуют вам завести ежедневник и четко следовать своим планам.

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецы, пора перестать ждать чуда и начать творить его самим. Люди не меняются, но меняетесь вы и это здорово! Пора покорять этот мир и людские сердца!

РАК

Раки, похоже сегодня отличный день для покупок! Все магазин как будто прочитали ваши мысли и товары, которые вам очень нужны, как по волшебству будут на прилавках. Вы настоящие везунчики, Раки!

ЛЕВ

Львы, пора перестать тайно вожделеть человека. Звезды советуют вам перейти в наступление и продумать план завоевания сердца вашего объекта симпатии. Сегодня Купидон закупится попкорном и будет наблюдать за этой интересной историей.

ДЕВА

Девы, пришла пора раскрыть все свои комоды, чемоданы, шкафы и тайные уголки и навести там порядок. Наведенная чистота подарит вам чувство гордости собой и внутреннего умиротворения.

ВЕСЫ

Весы, сегодня вас может ждать неожиданный сюрприз от ваших друзей. Вы будете в приятном шоке и еще очень долго вспоминать этот день и улыбаться.Звезды советуют вам захватить с собой камеру.

СКОРПИОН

Скорпионы, сегодня кто-то завладеет вашими мыслями. Это может быть консультант в торговом центре, актер в театре, водитель такси или уличный музыкант. В любом случае - это сделает вас немного счастливее.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцы, постарайтесь вновь вернуть душевное равновесие и не терять своего природного оптимизма. Все трудности - это временно! Уж вы точно со всем справитесь!

КОЗЕРОГ

Козероги, сегодня вам стоит внимательнее следить за своим кошельком, а особенно в общественном транспорте. Вы рискуете оказаться в неприятной ситуации, которая будет связана с деньгами.

ВОДОЛЕЙ

Водолеи, то, о чем вы мечтаете уже вот-вот сбудется! Это будет что-то глубокое, долгожданное и восьмичасовое…Это принесет вам настоящее удовольствие!

РЫБЫ

Рыбы, вам сегодня предстоит борьба с грустью. Постарайтесь любыми способами поднять себе настроение. От этого дня будет зависеть то, как вы проведете будущую неделю.

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