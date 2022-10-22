Терапевт рассказала, как домашние питомцы могут повлиять на нашу жизнь

Прогулки на свежем воздухе вместе с питомцем - очень полезные. Фото: архив

Врач-терапевт Людмила Лапа в беседе с RT рассказала о том, как домашние животные влияют на наше здоровье.

Эксперт считает, что домашние питомцы положительно влияют на людей. Кроме того, наличие животных особенно важно для одиноких людей.

«Им просто необходимо иметь домашних животных, которые способствуют уравновешенному психоэмоциональному состоянию», — пояснила Людмила Лапа.

Еще одним положительным моментом врач отметила частые прогулки на свежем воздухе, а также необходимость воспитывать домашнее животное.

«Когда дома животное, особенно собака, она требует заботы и приучает детей к заботе — это и психологическое, домашнее, социальное воспитание, а также здоровье самого человека», — отметила специалист.

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