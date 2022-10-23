Месячные расходы жителей Удмуртии выросли на 1,2% за год

В структуре трат 34,3% средств приходится на непродовольственные товары Фото: Архив «КП» в Ижевске

Во втором квартале 2022 года в Удмуртии месячные расходы на одного члена домашнего хозяйства в городской местности составили 21 083 руб., что на 1,2% больше показателя за аналогичный период прошлого года. При этом в структуре трат 34,3% средств горожане расходуют на непродовольственные товары, 33,7% – на питание, 30,2% – услуги, 1,8% – алкоголь. Такие данные приводит Удмуртстат по итогам выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств.

Так, траты на покупку непродовольственных составили 7 240 руб., что на 11,7% меньше показателя за аналогичный период прошлого года. При этом прочие потребительские расходы выросли.

В частности, на покупку продуктов питания горожане стали тратить на 11,8% больше (6 470 руб.), на оплату услуг – 7,9% (6 358 руб.), питание вне дома – 7,3% (642 руб.), алкоголь – 6,3% (372 руб.).

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