Бывшую начальницу отделения почты в Удмуртии осудили за растрату

Общая сумма ущерба составила 23 тысячи рублей Фото: Архив «КП» в Ижевске

В Балезинском районе Удмуртии суд вынес приговор экс-начальнице отделения почтовой связи одного из населенных пунктов. Как сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике, женщина путем обращения в свою пользу похитила продовольственные и промышленные товары, а также печатные издания на 23 тыс. руб.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата). Суд признал женщину виновной и назначил штраф.

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