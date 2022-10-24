На площади железнодорожного вокзала в Ижевске завершился ремонт

В Ижевске обновили привокзальную площадь. Фото: vk.com/a.brechalov

Перед железнодорожным вокзалом Ижевска закончили ремонтировать площадь. Об этом сообщил на своей официальной странице в «ВКонтакте» глава Удмуртии Александр Бречалов.

Были обновлены пешеходные зоны, уложена брусчатка. В рамках организации доступной среды тротуары оборудовали тактильными наземными указателями и съездами для маломобильных граждан. Также отремонтировали пандусы и лестницы входной группы главного здания вокзала.

Обновлены парковки и заезд на привокзальную территорию, появилось место для остановки междугородних автобусов.

Проект благоустройства вокзала разделен на несколько этапов. В рамках следующего обустроят доступную среду внутри здания. Также на площади установят малые архитектурные формы и скамейки, заменят светильники.

Параллельно по нацпроекту БКД продолжается ремонт улицы Гагарина, расположенной в привокзальном районе города. В настоящее время дорожники уложили нижний слой асфальта и приступили к укладке верхнего.

Все работы планируется завершить до конца 2022 года.

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