Два жителя Удмуртии скончались от коронавируса за последние сутки

Госпитализировали 23 человек
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Удмуртии за минувшие сутки выявили 253 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В числе заболевших 32 ребенка до 14 лет и 68 человек старше 65 лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.
В ковид-стационары госпитализировали 23 заболевших.
341 жителей региона выписали из больницы – они выздоровели.
161 пациент ковид-стационаров находятся в состоянии средней тяжести, 15 - в тяжелом, из них 7 на ИВЛ.
Умерло 2 человека. Мужчинам было 64 и 74 года.
Вакцинировались 705 366 жителей региона, 564 677 из них получили второй компонент. 250 574 человек прошли ревакцинацию.
В целом с начала эпидемии в республике было зарегистрировано 221 468 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 213 292 человек выздоровели. 4 115 летальных случаев, из них 3 915 - с подтвержденным диагнозом.
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