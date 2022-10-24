Два жителя Удмуртии скончались от коронавируса за последние сутки

Госпитализировали 23 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Удмуртии за минувшие сутки выявили 253 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В числе заболевших 32 ребенка до 14 лет и 68 человек старше 65 лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

В ковид-стационары госпитализировали 23 заболевших.

341 жителей региона выписали из больницы – они выздоровели.

161 пациент ковид-стационаров находятся в состоянии средней тяжести, 15 - в тяжелом, из них 7 на ИВЛ.

Умерло 2 человека. Мужчинам было 64 и 74 года.

Вакцинировались 705 366 жителей региона, 564 677 из них получили второй компонент. 250 574 человек прошли ревакцинацию.

В целом с начала эпидемии в республике было зарегистрировано 221 468 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 213 292 человек выздоровели. 4 115 летальных случаев, из них 3 915 - с подтвержденным диагнозом.

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