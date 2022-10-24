Хоккеисты Ижевска «Ижсталь» проиграли красноярскому клубу «Сокол»

1Гости» матча вели практически до самого конца матча Фото: сайт хоккейного клуба «Ижсталь» hcizhstal.ru/

23 октября хоккейный клуб «Ижсталь» приехал в Красноярск в рамках тура регулярного чемпионата ВХЛ и сыграл с местным хоккейным клубом «Сокол». Как сообщает пресс-служба «Ижсталя», несмотря на то, что ижевские хоккеисты вели в начале игры, в итоге все же проиграли.

В первом периоде уже на 18 секунде матча отличился лучший бомбардир «Ижстали» Александр Беляев, он забил быстрый гол. На удар ижевского хоккеиста «сталевары» ответили голом, которым забил Богдан Потехин.

На экваторе матча «Ижсталь» вышел вперед со счетом 1:3. Голы забили Рыжов и Шарифьянов.

После перерыва Скобелев забросил последнюю 4 шайбу «Соколам». Но за последние 4 минуты до финальной сирены Шакиров забил в ворота «сталеваров» три раза и перевел игру в овертайм.

Судьба матча решилась в серии бросков. Победный буллит записал на свой счет Илья Скворцов.

Игра закончилась со счетом 5:4 в пользу «Соколов».

«Счастье было где-то рядом, унесло его снарядом, так сказать. Нужно играть все 60 минут, а может, и больше игра длиться, бывает такое. Потеря концентрации и, скажем так, «подвыпали» некоторые ребятишки в конце. Это дало возможность сопернику сравнять счёт и потом в дальнейшем победить», – прокомментировал главный тренер ХК «Ижсталь» Рамиль Сайфуллин.

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