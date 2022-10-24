Вода в одной из школ Удмуртии не соответствовала нормам питьевого режима

Прокурор вынес представление директору школы
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Соколовской школе Сарапульского района после проверки исполнения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних выявили нарушения в питьевом режиме. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.
Вода не соответствовала требованиям качества и безопасности. Это создавало угрозу возникновения и распространения инфекций и нарушало право учащихся на безопасные условия пребывания в школе.
Прокурор вынес представление директору школы.
После этого фильтры заменили. Питьевой режим в школе восстановлен.
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