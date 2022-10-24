Жителя Ижевска осудят за хранение наркотиков и огнестрельного оружия

Мужчина самостоятельно вырастил наркотики на своем приусадебном участке Фото: сайт МВД по Удмуртии

В Ижевске задержали 41-летнего неработающего местного жителя. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, он подозревается в незаконном хранении огнестрельного оружия и наркотиков в крупном размере.

В дачном доме мужчины полицейские нашли 1.442 грамма марихуаны. Растение он вырастил самостоятельно на своем огороде. Также был обнаружен охолощенный пистолет ПМ, который подозреваемый переделал под стрельбу боевыми патронами.

Возбуждены уголовные дела по статьям «Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере» и «Незаконное хранение огнестрельного оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов».

Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

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