В Удмуртии из-за пьяного водителя пострадали 3 человека

Водитель «Hyundai Solaris» не пострадал Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
22 октября в деревне Семеновский Глазовского района произошла дорожная авария. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.
54-летний пьяный водитель «Hyundai Solaris» врезался в стоящий автомобиль «Ваз - 2115».
В результате ДТП 18-летний водитель ВАЗа и его пассажир - 17-летняя девушка получили травмы. 77-летняя женщина, которая находилась в «Солярисе» была доставлена в больницу. Виновник ДТП не пострадал.
Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Александр Бречалов провел первое заседание оперштаба Удмуртии
Более 700 учеников эвакуировали из-за возгорания в одной из школ Ижевска
Мужчина сбил 16-летнюю девушку на регулируемом перекрестке в Удмуртии