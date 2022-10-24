В Удмуртии из-за пьяного водителя пострадали 3 человека

Водитель «Hyundai Solaris» не пострадал Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

22 октября в деревне Семеновский Глазовского района произошла дорожная авария. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

54-летний пьяный водитель «Hyundai Solaris» врезался в стоящий автомобиль «Ваз - 2115».

В результате ДТП 18-летний водитель ВАЗа и его пассажир - 17-летняя девушка получили травмы. 77-летняя женщина, которая находилась в «Солярисе» была доставлена в больницу. Виновник ДТП не пострадал.

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

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